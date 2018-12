Calciomercato Sampdoria, Quagliarella rinnova: annuncio imminente

In scadenza di contratto la prossima estate, Quagliarella ha deciso di rinnovare con la Sampdoria snobbando il Milan.

Un amore forte e duraturo, quello che lega e legherà Fabio Quagliarella alla Sampdoria anche per i prossimi anni. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’attaccante campano ha infatti firmato un rinnovo con il club blucerchiato, snobbando di fatto le avances del Milan.

Sfumata la possibilità di riportare Zlatan Ibrahimovic a San Siro, i rossoneri avevano mostrato un certo interesse per il numero 27 della Sampdoria. Un colpo di fulmine destinato però a rimanere tale, dal momento che i liguri hanno deciso di blindare a Genova il loro giocatore più importante.

La scadenza del contratto attuale era fissata per la prossima estate ma i nove goal e i cinque assist già collezionati in quindici partite di campionato hanno fatto capire alla Sampdoria di non potersi assolutamente privare di Quagliarella.

Attestato di stima importantissimo dunque per un giocatore di 35 anni, con l’annuncio ufficiale del rinnovo che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.