Calciomercato Sampdoria, Praet al Leicester per 20 milioni: affare in chiusura

Sampdoria e Leicester stanno per chiudere il passaggio di Praet alle Foxes: operazione da 20 milioni di euro, il belga non convocato contro lo Spezia.

Accostato al dal primo minuto in cui Marco Giampaolo ha messo piede a Milanello, ora Dennis Praet pare molto vicino a lasciare la per la Premier League, dove ad attenderlo c'è il di Brendan Rodgers.

L'accordo con le Foxes sarebbe infatti in chiusura, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', con il club inglese pronto a investire 20 milioni di euro per portare il centrocampista belga oltremanica.

Una corsa contro il tempo, visto che il mercato in chiuderà domani alle 17, con l'annuncio dell'addio di Praet alla che potrebbe arrivare dunque già nelle prossime ore. Il giocatore non è infatti stato convocato da Eusebio Di Francesco per l'amichevole di questa sera contro lo .

Quella in Premier League per l'ex diventerebbe così l'avventura nella terza Nazione diversa, dopo essersi confrontato nel corso della sua carriera con il calcio belga e quello italiano, dimostrando di possedere un grande talento che a inizio estate aveva attratto anche il .