Calciomercato Sampdoria, Murillo è ufficiale: prestito con obbligo di riscatto dal Valencia

Jeison Murillo è un nuovo giocatore della Sampdoria di Di Francesco: arriva dal Valencia in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

La sostituisce subito Andersen, ceduto al nei giorni scorsi: dal arriva l'ex Jeison Murillo. Dopo aver sostenuto le visite mediche il centrale difensivo colombiano ha messo la firma sul contratto.

Questo il comunicato del club blucerchiato sul proprio sito:

"Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Valencia C.F. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeison Fabián Murillo (nato a Cali, , il 27 maggio 1992). Il difensore ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2023".

Nelle casse del Valencia andranno subito 2 milioni di euro per il prestito oneroso, mentre il riscatto è fissato ad altri 12 milioni. Nuovo rinforzo per Di Francesco e nuova avventura italiana per Murillo dopo l'esperienza all'Inter.