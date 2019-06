Calciomercato Sampdoria, Kownacki in uscita: resterà al Fortuna Dusseldorf

Accordo trovato tra Sampdoria e Fortuna Dusseldorf per il passaggio a titolo definitivo di Kownacki nel club tedesco: affare da 9 milioni di euro.

Dawid Kownacki non tornerà alla . Unitosi lo scorso gennaio al in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, il polacco passerà infatti a titolo definitivo al club tedesco.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Come riportato da 'Sky Sport', l'accordo tra i blucerchiati e il Fortuna è infatti stato trovato, con il giocatore che potrà così restare in , dove nella seconda parte dell'ultimo campionato ha realizzato 4 reti in 10 gare.

Arrivato alla Samporia dal Lech Poznan nell'estate del 2017, Kownacki non farà dunque il suo ritorno in blucerchiato, nelle cui casse arriveranno invece 9 milioni di euro grazie alla cessione del calciatore.

Un affare che soddisfa dunque sia il calciatore - voglioso di restare in - che il club genovese, nel quale in un anno e mezzo Kownacki ha collezionato in totale 10 goal in 40 presenze tra campionato e coppe.