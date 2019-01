Calciomercato Sampdoria, Kownacki manda messaggi su Instagram: storia mentre guarda il Düsseldorf

Kownacki non trova spazio nella Sampdoria e vuole andare al Fortuna Düsseldorf. I blucerchiati non se ne voglion privare dopo l'infortunio di Caprari.

I piani della Sampdoria in attacco sono cambiati più e più volte in un solo mese: prima l'occasione Gabbiadini, poi la possibilità di uscita di uno tra Caprari e Defrel, poi la decisione di far partire Dawid Kownacki, infine l'infortunio dell'ex Pescara e l'obbligo di tenere il polacco in rosa per questioni numeriche richieste da Giampaolo.

Con l'arrivo dell'attaccante bergamasco ex Southampton, era stato proprio Kownacki il prescelto per una cessione da parte della dirigenza blucerchiata. Almeno fino alla rottura del perone di Gianluca Caprari, che avrebbe bloccato l'uscita del classe 1997 arrivato l'estate scorsa.

La destinazione voluta dal polacco sarebbe stata il Fortuna Düsseldorf, in Bundesliga, nonostante l'interessamento di alcuni club di Serie A come l'Empoli. Per ora però e bloccato a Genova.

L'attaccante doriano nella giornata di ieri su Instagram ha tacitamente manifestato la sua volontà, postando una fotografia nelle proprie stories della partita del Fortuna contro il Lipsia, gara peraltro terminata con la vittoria dei 'RotenBullen' per 0-4 a Düsseldorf.

Kownacki in questa stagione ha collezionato 13 presenze in Serie A, ma tutte da subentrato, per un totale di 155 minuti passati in campo. Il suo auspicio sarebbe quello di cambiare aria, di provare l'esperienza in Bundesliga, con una destinazione già decisa. E che ieri ha nuovamente reso chiara sui propri social.