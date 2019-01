Calciomercato Sampdoria, il ritorno di Gabbiadini è idea fissa

La Sampdoria continua ad insistere per il ritorno in maglia blucerchiata di Gabbiadini, attualmente al Southampton.

La Sampdoria vuole riportare a tutti i costi Manolo Gabbiadini in maglia blucerchiata. Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza blucerchiata è sempre più vicina a strappare il giocatore al Southampton ma soprattutto alla concorrenza degli spagnoli del Betis Siviglia.

A differenza di quanto affermato nei giorni scorsi l'arrivo dell'attaccante italiano non è più legato alla partenza di un altro titolare come Defrel o Caprari ma a quella di Kownacki, che sembra destinato al prestito al Fortuna Dusseldorf.

L'offerta da presentare ai Saints è sempre quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. I liguri sono convinti che il classe 1991 sia un ottimo investimento per il futuro e possa rilanciare la propria carriera. Che nel 2018-2019 lo ha visto mettere a segno soltanto un goal in 12 presenze in Premier League, di cui 4 da titolare.

Gabbiadini a Genova ha trascorso un anno e mezzo, dall'estate del 2013 al gennaio 2015, prima di trasferirsi al Napoli. Con la maglia blucerchiata ha già 50 presenze all'attivo, con 19 goal.