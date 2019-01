Calciomercato Sampdoria, Gabbiadini si avvicina: il ritorno è sempre più possibile

La Sampdoria si riavvicina a Manolo Gabbiadini, che potrebbe tornare in Italia nel club in cui ha fatto meglio. Accordo vicino, prestito con riscatto.

Il ritorno in Italia di Manolo Gabbiadini sembra una possibilità sempre più vicina a realizzarsi. L'attaccante bergamasco, dopo gli interessamenti di Milan, Bologna e Fiorentina, potrebbe tornare presto a vestire il blucerchiato della Sampdoria.

Il club del presidente Ferrero, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', avrebbe messo Gabbiadini nel mirino come rinforzo per l'attacco e avrebbe preparato un'offerta per il Southampton, club in cui l'attaccante milita dal gennaio 2017, quando era stato il Napoli a cederlo.

L'offerta che la Sampdoria potrebbe presentare ai 'Saints' è di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro. Gabbiadini era sbarcato in Inghilterra a fronte di un corrispettivo di 17 milioni di euro, ma negli ultimi mesi ha trovato sempre meno spazio.

Dopo un inizio da sogno, con anche la doppietta in finale di League Cup contro lo United nel febbraio 2017, il classe 1991 ha visto lo spazio sempre più ristretto. Di goal nella scorsa stagione ne sono arrivati 5, compreso quello decisivo per la salvezza nello scontro diretto con lo Swansea.

In questa stagione ha messo a segno soltanto un goal in 12 presenze in Premier League, di cui 4 da titolare. La sua esperienza inglese sembra ormai agli sgoccioli: potrebbe essere la Sampdoria a riportarlo in Italia.

Gabbiadini a Genova ha trascorso un anno e mezzo, dall'estate del 2013 al gennaio 2015, prima di trasferirsi al Napoli. Con la maglia blucerchiata ha già 50 presenze all'attivo, con 19 goal. Forse quella all'ombra della lanterna è stata finora la sua esperienza più di successo: ora l'aria ligure potrebbe valere il rilancio.