Calciomercato Sampdoria, Gabbiadini è ufficiale: torna dopo 4 anni

Superate le visite mediche, Manolo Gabbiadini diventa un nuovo giocatore della Sampdoria: arriva a titolo definitivo dal Southampton.

La Sampdoria riaccoglie Manolo Gabbiadini: l'ex attaccante del Napoli lascia ufficialmente il Southampton e torna a vestire la maglia blucerchiata dopo 4 anni dal suo addio, datato gennaio 2015. L'ufficialità è arrivata nel primo pomeriggio, con un comunicato sul sito ufficiale della società doriana.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

L'operazione non si è chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, come sembrava nelle ultime ore, ma direttamente a titolo definitivo: il cartellino dell'attaccante di Calcinate è al 100% della Sampdoria.

Il giocatore sul suo profilo Twitter ha espresso soddisfazione per il ritorno in blucerchiato, la maglia cn cui ha fatto meglio nel corso della sua carriera.

"La maglia più bella del mondo, il mare, il calore della gente. Che bello essere di nuovo qui, Sampdoria. Come se non fossi mai andato via".

La maglia più bella del mondo, il mare, il calore della gente. Che bello essere di nuovo qui, @sampdoria. Come se non fossi mai andato via. 🔵⚪🔴⚫⚪🔵 pic.twitter.com/EQoF4vsb2F — Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) 11 gennaio 2019

Non è stata ancora comunicata la durata del contratto sottoscritto con il classe 1991, che torna in Italia dopo due anni passati in Premier League al Southampton, con 60 presenze e 12 reti. Con la Sampdoria tra l'estate 2013 e il gennaio 2015 ha segnato 19 goal in 50 partite.

Prova subito Carlsberg Fantamanager e scopri chi schierare