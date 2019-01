Calciomercato Sampdoria, Gabbiadini è in Italia: "Felice di tornare"

La Sampdoria piazza il colpo Gabbiadini. L’attaccante è arrivato in Italia e nella giornata di venerdì si sottoporrà alle visite mediche.

Mancano solo i crismi dell’ufficialità, ma ormai non ci sono più dubbi: Manolo Gabbiadini sarà un giocatore della Sampdoria.

Il club blucerchiato è riuscito a battere una nutrita concorrenza e ad assicurarsi l’attaccante che quindi torna in Serie A dopo l’esperienza in Inghilterra al Southampton.

Gabbiadini, che torna a Genova con la formula del prestito con obbligo di riscatto, nella pomeriggio di giovedì è atterrato a Linate prima di dirigersi verso il capoluogo ligure dove venerdì si sottoporrà alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto. Al suo arrivo in aeroporto, non ha nascosto la sua soddisfazione per il buon esito della trattativa.

“Sono molto contento di essere tornato e di ritrovare la Sampdoria, ci siamo voluti entrambi. Un saluto a tutti i nostri tifosi”.

Gabbiadini, 27 anni, ha già vestito la maglia della Samp tra l’estate del 2013 ed il gennaio del 2015 quando poi passò al Napoli. Nel corso della sua prima esperienza in blucerchiato, ha realizzato 19 reti complessive in 50 partite tra coppe e campionato.