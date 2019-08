Calciomercato Sampdoria, Emiliano Rigoni può tornare in Serie A: accordo vicino

Se Simeone si allontana, la Sampdoria è invece vicina al colpo Emiliano Rigoni: l'intesa è vicina, l'esterno offensivo può tornare in Serie A.

La prova a rinforzarsi in vari reparti negli ultimi giorni del calciomercato estivo. Se per l'attaccante la strada si fa molto in salita, con il che ha sorpassato i blucerchiati nella corsa al Cholito Simeone, si avvicina invece un colpo a centrocampo.

Il nome è quello dell'esterno offensivo Emiliano Rigoni, di proprietà dello San Pietroburgo, che già nella scorsa stagione 'assaggiò' la con la maglia dell', con cui giocò fino a metà gennaio 2019 collezionando 12 presenze e 3 goal totali e mise in mostra buone qualità.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport' l'intesa fra le parti è vicina sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni di euro, condizionato al raggiungimento di determinate condizioni.

L'arrivo di Rigoni darebbe una valida alternativa al tecnico blucerchiato Eusebio Di Francesco nel suo 4-3-3, con l'ala argentina in grado di disimpegnarsi validamente sia sulla fascia destra, sia a sinistra.