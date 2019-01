Calciomercato Sampdoria, è fatta per l'arrivo di Sau dal Cagliari

La Sampdoria mette le mani su Marco Sau, che lascia dunque il Cagliari. I blucerchiati hanno ceduto Kownacki al Fortuna Dusseldorf.

Ore di mercato caldissime in casa Sampdoria sia in etrata che in uscita: da una parte la dirigenza blucerchiata ha messo le mani su Marco Sau del Cagliari, dall'altra Kownacki prepara le valigie e saluta la squadra.

Come riportato da 'Sky Sport', la Sampdoria ha ormai chiuso la trattativa con il Cagliari per l'arrivo dell'attaccante italiano, liberato dall'arrivo di Despodov nel club rossoblù. Il giocatore arriva in Liguria con la formula del prestito secco.

Soltanto un goal messo a segno in 15 presenze questa stagione per Sau, che lascia dunque il club che lo ha cresciuto dopo ben 202 presenze, 49 goal e 22 assist totali.

Con la formula del prestito e diritto di riscatto dice addio Kownacki, che lascia la Serie A per tentare la nuova avventura in Germania con la maglia del Fortuna Dusseldorf.

Ceduto Sau, al Cagliari arriverà come detto Despodov, eletto come miglior giovane talento del campionato bulgaro: visite mediche e ufficialità imminente.