Calciomercato Sampdoria, dopo Bertolacci: idea Raggi a parametro zero

Dopo la buona prestazione di Bertolacci contro la Roma, la nuova idea a parametro zero della Sampdoria è Andrea Raggi, già noto a Ranieri.

La stagione della ha preso il via dopo la svolta con Claudio Ranieri in panchina e il buon pareggio contro la , ottenuto anche grazie alla prestazione di Andrea Bertolacci che, dopo essersi svincolato dal Milan è diventato un blucerchiato a parametro zero.

L'operazione Bertolacci ha fatto aguzzare la vista dei dirigente del 'Doria' che avrebbero individuato in Andrea Raggi il profilo giusto per fornire a Ranieri un ulteriore rinforzo difensivo: il difensore classe '84 è andato in scadenza di contratto con il lo scorso giugno ed al momento si ritrova senza squadra. Sarebbe, quindi, un'occasione a parametro zero pronta all'uso per la Sampdoria.

Raggi sarebbe accolto come un volto noto a Genova, avendo già indossato la maglia blucerchiata nelle stagione 2008/09 arrivando in prestito dal sotto la guida di Mazzarri, per poi non essere però riscattato dai liguri al termine della stagione. In questi undici anni Raggi ha maturato una importante esperienza a livello nazionale ed europeo, giocando ottime stagioni con il e con il Monaco.

Proprio nella sua esperienza monegasca, il difensore originario di La , è già stato allenato da Claudio Ranieri che ora sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte nella sua nuova avventura nel 'Doria'.