Calciomercato Sampdoria, Dodo rientra dal prestito: visite mediche

Dodo sta svolgendo in questi minuti le visite mediche con la Sampdoria, rientrato dal prestito al Santos: il difensore piace al Bologna.

Giornata di visite mediche per la Sampdoria. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', in questi minuti Dodo si è presentato infatti al Laboratorio Albaro. Il difensore Svolgerà i test di rito, prima di riunirsi ai blucerchiati, impegnati a Bogliasco in un allenamento mattutino in preparazione della gara di Coppa Italia di domani contro il Milan.

Di rientro dal prestito al Santos, Dodo potrebbe però risalutare la Sampdoria già nelle prossime settimane. Sul giocatore c'è il Bologna, che sta provando a rinforzare il proprio reparto arretrato in questa finestra di calciomercato invernale.

42 le presenze totali collezionate da Dodo nell'anno di prestito al Santos, impreziosite da un goal e sei assist.