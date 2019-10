Calciomercato Sampdoria, Bertolacci c'è: superate le visite mediche

Manca poco per l'ufficialità di Andrea Bertolacci alla Sampdoria: visite mediche ok e contratto firmato. Ritroverà Eusebio Di Francesco.

Sta per terminare il periodo da disoccupato di Andrea Bertolacci, senza squadra dopo la scadenza del contratto col lo scorso 30 giugno: tornerà a Genova per aiutare la ad abbandonare l'ultimo posto in classifica.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il centrocampista ha già effettuato le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà ai blucerchiati per un anno: manca, dunque, solo l'annuncio per sancire l'ufficialità di una trattativa ormai andata in porto.

Bertolacci sarà a disposizione di Eusebio Di Francesco - che ritroverà dopo l'esperienza in comune al nella stagione 2011/2012 - a partire da lunedì: durante la sosta dedicata alle nazionali avrà l'opportunità di conoscere meglio i suoi nuovi compagni e di entrare in condizione, considerato che è reduce da un'annata con soli quattro gettoni all'attivo in rossonero.