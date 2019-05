Calciomercato Roma, Zaniolo corteggiato dal Tottenham: osservatori inglesi all'Olimpico

Il Tottenham fa sul serio per Nicolò Zaniolo: già avvenuti i primi contatti tra gli emissari inglesi e l'entourage del centrocampista della Roma.

La resta in corsa per un posto in dopo la bella vittoria sulla : un finale di stagione emozionante sia in campo che in sede di mercato, con la Lupa chiamata a resistere all'assalto delle big su Nicolò Zaniolo.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', sul centrocampista giallorosso è piombato con decisione il , che sembra voler bruciare tutte le grandi pretendenti. Alcuni osservatori del club londinese erano infatti allo stadio Olimpico durante il match contro i bianconeri per seguire il giovanissimo talento italiano.

Gli emissari degli Spurs hanno già incontrato l'entourage di Zaniolo per sondare il terreno di un eventuale affare: l'offerta alla Roma arriverà con ogni probabilità a giugno dopo la finale di Champions League, ma c'è già l'ok di Pochettino sull'operazione.

L'ultima parola spetterà comunque alla società di Pallotta, che ha già fatto capire di voler ritoccare un contratto che scade nel 2023. Il Tottenham fa sul serio e prova a superare la Juventus, altra grande pretendente del classe '99.