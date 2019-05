Calciomercato Roma, Vlachodimos piace: ma c'è anche il Manchester United

Dubbio portiere per la prossima stagione della Roma: salgono le quotazioni del portiere in forza al Benfica, ma occhio alle squadre inglesi.

Se ne parla da qualche giorno, ma negli ultimi giorni la avrebbe fatto passi in avanti per arrivare al portiere del dopo Olsen, estremo difensore titolare dell'ultima stagione che non ha convinto tifosi e società giallorossa per la prossima annata di . Tutto su Odisseas Vlachodimos.

Il 24enne, che ha appena vinto il titolo portoghese con il , è riuscito a mantenere la porta inviolata per 19 volte nelle varie competizioni. Una sorpresa che non ha certo lasciato indifferente le grandi d'Europa, e non solo una Roma che si è invaghita di lui per il 2019/2020.

Secondo O Jogo, infatti, anche il avrebbe messo gli occhi su Vlachodimos, considerando una situazione attorno a De Gea ancora nebulosa. Estremo difensore greco, ha un contratto fino al 2023 e una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Non una grossa cifra, ma comunque elevata per le casse di una società come la Roma, che nonostante il successo all'ultima giornata non è riuscita ad arrivare in . Ottenendo molti meno milioni e costretta a passare dai preliminari di .

Se Vlachodimos è l'idea esterna, all'Olimpico si sta pensando anche a dare fiducia a Mirante come portiere titolare della prossima annata. L'ex numero uno del è però vicino ai 36 anni nella carta d'identità e non rappresenterebbe un investimento a lungo termine.

Chi quasi sicuramente lascerà la Roma è Olsen, contestato durante tutto l'arco della stagione e difficilmente confermato come secondo dietro Mirante o un nuovo titolare. Nel calderone dei nomi in entrata anche Cragno, che ha appena rinnovato col e avrebbe un prezzo maggiorato, o Perin, in dubbio per la nuova stagione della .