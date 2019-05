Calciomercato Roma, Urzi del Banfield strega i giallorossi: può essere il primo colpo di Petrachi

Augustin Urzi, classe 2000 del Banfield, può essere il primo colpo di Petrachi come direttore sportivo della Roma: costa meno di 20 milioni di euro.

La nuova targata Gianluca Petrachi è pronta a nascere. Il nuovo direttore sportivo sembra ormai vicino alla firma secondo tutte le voci e presto sarà pienamente operativo per costruire la Roma della stagione 2019/20.

Uno dei tasselli che potrebbero far parte di quella squadra, oltre ai vari Belotti, Zapata, Cragno, Perin e altri nomi emersi già nei giorni scorsi, potrebbe essere il giovane argentino Agustin Urzi.

Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', Petrachi segue da tempo il classe 2000 del Banfield e se ne sarebbe invaghito dopo la segnalazione di un osservatore. In in molti lo ritengono già pronto per il salto in Europa.

Esterno prevalentemente destro, Urzi ha velocità e tecnica per potersi imporre anche in , tanto che anche Hernan Crespo sarebbe diventato uno dei suoi principali estimatori. E non solo: anche la lo avrebbe seguito.

Il costo dell'operazione sarebbe piuttosto vantaggioso per la Roma: il diciannovenne (compiuti lo scorso 4 maggio) avrebbe una clausola da 20 milioni di euro, ma potrebbe costare anche meno, intorno ai 15 più bonus. Petrachi sarebbe disposto a spenderli per provare a portarlo a Roma e inserirlo nella 'sua' nuova squadra.