Calciomercato Roma: Under obiettivo del Tottenham, pronti 52 milioni

La Roma comincia a tremare di fronte alla possibile offerta del Tottenham. Intanto Monchi pensa a Nastasic per sistemare la difesa a gennaio...

La Roma dovrà fare qualche operazione in entrata nel mercato di gennaio ma, come da tradizione, difficilmente Monchi farà entrare giocatori in squadra senza farne partire. La rosa, numericamente e al netto degli infortuni, d'altronde è anche fin troppo numerosa.

Prima di ogni casa, la trattativa più allettante rischia di riguardare uno dei migliori calciatori della rosa, ovvero Cengiz Under. Non si sa ancora se per gennaio o fine stagione, ma il Tottenham sta già preparando l'offensiva.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Tottenham sarebbe pronto a mettere sul piatto 52 milioni per convincere Monchi e Pallotta. La Roma pare ne abbia già rifiutati 35. Se vendesse Under, la Roma dovrebbe versare al Basaksehir il 20% della cifra incassata, come da accordi stabiliti nel momento in cui l’esterno mancino è arrivato nella Capitale.

Accantonata per il momento questa eventualità, la Roma intanto pensa a qualche tassello per gennaio. La difesa è il reparto che in questo avvio di campionato ha patito di più. La Juventus non dovrebbe liberare Rugani, ecco perché un obiettivo concreto è rappresentato da Nastasic.

L'ex difensore centrale della Fiorentina non è ritenuto insostituibile dallo Schalke. Conoscerebbe già la Serie A e quindi relativamente pronto all'utilizzo, visto che Fazio quest'anno non convince e Marcano non è mai entrato nelle rotazioni da inizio anno.