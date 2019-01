Calciomercato Roma, Thiago Mendes l'obiettivo per il centrocampo

La Roma ha individuato in Thiago Mendes uno dei possibili rinforzi per il suo centrocampo. Il Lilla valuta il brasiliano non meno di 15 milioni.

La sessione invernale di calciomercato è entrata nel vivo e, tra le società che potrebbero piazzare un colpo importante c’è certamente la Roma. Il club giallorosso infatti, è ancora alle prese con le preoccupazioni legate alle non perfette condizioni di Daniele De Rossi e quindi è alla ricerca di un centrocampista di spessore che possa non fare pesare troppo eventuali altre assenze del capitano.

Nei giorni scorsi hanno preso sempre più vigore le voci che vorrebbero la Roma sulle tracce di Bennacer, come riportato dal Corriere dello Sport però, il franco-algerino non è l’unico giocatore seguito.

Arrivare al gioiello dell’Empoli non sarà affatto semplice, visto che il club toscano ha già fatto sapere di non volersi privare di lui nel corso della finestra di mercato di gennaio, e per tale motivo Monchi è pronto a virare su un altro dei suoi obiettivi: Thiago Mendes.

Approdato nell’estate del 2017 al Lilla dal San Paolo, nel suo primo anno e mezzo in Francia non solo ha dimostrato di sapersi adattare in tempi rapidi al calcio europeo, ma è anche diventato il vero e proprio leader della sua squadra in campo.

Il Lilla, per riuscire a strapparlo alla nutrita concorrenza, versò nelle casse del club brasiliano 9 milioni di euro ed oggi per venderlo potrebbe chiedere una cifra certamente non inferiore ai 15. L’obiettivo della Roma, potrebbe essere quello di provare ad intavolare una trattativa che preveda un prestito con obbligo di riscatto a giugno.

Centrocampista dall’ottima tecnica e dalla grande duttilità, Thiago Mendes, 26 anni, è uno di quei giocatori capaci di garantire verticalità e forza in fase di inserimento. Titolare inamovibile nel Lilla, in stagione ha sin qui giocato 17 partite di campionato (scendendo sempre in campo dal 1’) senza mai trovare la via della rete.