Calciomercato Roma, Suso torna di moda: previsti nuovi contatti con il Milan

La Roma torna a mettere nel mirino Suso per l'attacco: lo spagnolo rientra però nel progetto di Giampaolo e non sarà semplice convincere i rossoneri.

La lavora per rinforzare il proprio attacco e secondo quanto riferisce 'Sky Sport' fra i nomi più caldi torna ad esserci quello di Suso. Lo spagnolo del era stato a lungo inseguito la scorsa estate, ma ora i giallorossi sembrano intenzionati a riprovarci.

Dopo aver svolto un sondaggio con il club di Via Aldo Rossi, nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti fra le parti per approfondire il discorso. L'impressione è che non sarà semplice per la Lupa convincere i rossoneri a privarsi del giocatore, visto che Suso rientra nel progetto del nuovo tecnico Marco Giampaolo, pronto a ritagliarsi il ruolo di seconda punta o trequartista nei suoi schemi.

I capitolini sono però intenzionati a giocarsi le proprie carte e il calciomercato insegna che nulla è davvero impossibile. Suso nella scorsa stagione ha disputato complessivamente 41 gare in tutte le competizioni con la maglia rossonera e segnato 8 reti.

Lo spagnolo ha un contratto con il Diavolo fino a giugno 2022, e percepisce un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione più bonus.