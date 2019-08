Calciomercato Roma, sondaggio per Werner: anche il Napoli interessato

Cercato da Roma e Napoli, Werner non pare interessato a un trasferimento in Serie A: l'attaccante tedesco sogna il Bayern Monaco.

L' chiama, Timo Werner risponde. Alla ricerca di una prima punta, la nelle ultime ore avrebbe infatti sondato la pista che porta all'attaccante tedesco del .

Secondo quanto riportato dalla 'Bild', i giallorossi hanno provato a capire se ci siano delle possibilità di portare Werner in , dal momento che l'ex non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Lipsia.

Legato al club tedesco fino al 2020, Werner al momento non pare infatti disposto a estendere l'accordo attualmente in vigore, nonostante la società gli abbia posto come ultimatum (per la sua scelta) la gara d'esordio nella nuova stagione di contro l'Union Berlino in programma per domenica prossima alle ore 18.00.

Il grande sogno del giocatore sarebbe infatti quello di trasferirsi al , dove potrebbe ricoprire sia il ruolo di vice Lewandowski che quello di esterno d'attacco.

Per questo motivo Werner avrebbe risposto con scarso interesse al sondaggio effettuato dalla Roma. Uno scenario che, sempre secondo la 'Bild', si sarebbe poi ripetuto anche con il .

Ad oggi il giovane talento tedesco non ha infatti intenzione di lasciare la Bundesliga per confrontarsi con la Serie A.