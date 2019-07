Calciomercato Roma, si insiste per Suso: ma il Milan chiede Zaniolo

Situazione di stallo sostanziale nella trattativa fra Roma e Milan per Suso: i giallorossi insistono per lo spagnolo, ma i rossoneri chiedono Zaniolo.

Continuano i contatti fra e per Suso. Secondo 'Sky Sport', infatti, il club capitolino ha messo nel suo mirino il giocatore spagnolo e insiste nell'intavolare con il club rossonero una trattativa.

Suso è infatti un giocatore richiesto espressamente alla Roma dal nuovo tecnico Paulo Fonseca, ma il Milan non abbassa le pretese per lasciar partire l'ex . Il Diavolo chiede infatti di pagare la clausola di 40 milioni di euro o una contropartita pesante.

A tal riguardo, sempre secondo 'Sky', la società di Via Aldo Rossi ha rifiutato al momento i nomi di Under e Schick, arrivando invece a fare ai giallorossi una controproposta: Nicolò Zaniolo. Ma i giallorossi hanno fatto sapere a loro volta di non essere disposti a privarsi della giovane promessa.

Intanto in entrata i rossoneri hanno fissato in Angel Correa dell' il loro obiettivo. In tal senso è previsto un incontro nella giornata di martedì con l'agente del calciatore argentino, Andrea Berta, per verificare se esistono i margini per portare il classe 1995 a Milano.