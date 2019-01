Calciomercato Roma, Schneiderlin nuova idea per la mediana

La Roma pensa a Morgan Schneiderlin per rinforzare il centrocampo: il francese è in forza all'Everton dove però è una riserva.

Il recente infortunio di Nzonzi e i guai fisici ormai cronici di De Rossi hanno creato un bel problema a Eusebio Di Francesco, in emergenza a centrocampo, reparto che in questa sessione di mercato dovrebbe subire qualche modifica con uno o due nuovi innesti.

Dopo la suggestione Dendoncker, la Roma pensa a un altro giocatore militante in Premier League: come riportato dal 'Daily Mail', Morgan Schneiderlin sembra essere uno degli osservati speciali del ds Monchi.

Il 29enne francese dell'Everton, sulla riva del Merseyside non ha molto spazio e sta vivendo una fase calante della sua carriera: appena nove le presenze in stagione tra Premier League e Carabao Cup, poche se si considera che nella passata annata fu in grado di totalizzare 40 gettoni.

I 'Toffees' lo acquistarono un anno e mezzo fa dal Manchester United per circa 23 milioni di euro, dodici in meno rispetto ai 35 che i 'Red Devils' versarono nelle casse del Southampton due anni prima. L'obiettivo dei giallorossi sarebbe quello di strappare un prestito.

Dalla Roma sondaggio anche per il 20enne Ismaila Sarr del Rennes, esterno d'attacco autore già di 9 reti: è seguito anche da Inter e Arsenal ma, nel suo caso, si tratterebbe di un'eventuale trattativa da impostare in vista dei mesi estivi.

Come riferito dal 'Corriere dello Sport', in difesa continua a intrigare il giovane Kabak del Galatasaray: serve però la cessione di Marcano, al momento bloccata a causa dei rifiuti dello spagnolo. In standby anche quella di Karsdorp al Feyenoord, con l'Anderlecht che non ha ancora presentato una vera e propria offerta. Più di una invece ne è arrivata per Luca Pellegrini: l'intenzione è quella di non cederlo e permettergli di crescere direttamente a Trigoria.