Calciomercato Roma, Schick a un passo dal Lipsia: Kalinic lunedì in giallorosso

La Roma cambia in attacco: Schick è a un passo dall'accordo con il Lipsia in prestito con obbligo di riscatto, Kalinic arriva lunedì in giallorosso.

L'ultimo tassello nel puzzle che sarà la di Fonseca è vicino ad essere posto. Patrik Schick è a un passo dall'addio, con Nikola Kalinic già in arrivo in giallorosso dopo un anno in .

Secondo quanto riporta 'Sky Sport' il giro di attaccanti sull'asse Madrid-Roma- sarebbe ormai giunto alla sua conclusione, dopo che i giallorossi hanno chiuso per il croato e il ceco va sempre più verso la .

La Roma e il Lipsia avrebbero trovato un accordo per un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. Resta da capire se il prestito sarà di uno o due anni. Kalinic, attualmente in forza all' , arriverà così nella capitale lunedì mattina per sostenere le visite mediche di rito con i giallorossi.

Per il croato la formula è quella del prestito con diritto di riscatto, fissato a 9 milioni di euro. Completa il giro il trasferimento di Augustin, che come riporta 'L'Équipe' sta per volare al , facendo spazio al Lipsia a Patrik Schick. Il passaggio di attaccanti è vicino alla sua conclusione.