Calciomercato Roma, scatta l'ora di Belotti: la cessione di Felix Avena sbloccherà l'ingaggio dell'attaccante

Operazioni in entrata e in uscita per la Roma negli ultimi giorni del calciomercato estivo: sempre più vicino Belotti, si lavora anche a Mady Camara.

Mentre la squadra, guidata da José Mourinho, è concentrata sul big match di campionato contro la Juventus, i dirigenti della Roma sono impegnati in questi ultimi giorni di calciomercato estivo in diverse trattative, che potrebbero portare a partenze e nuove arrivi.

Sul fronte delle uscite, secondo quanto scrive 'Il Corriere dello Sport', dovrebbe esserci oggi la firma del giovane attaccante esterno Felix Avena con la Cremonese. Il ghanese non è stato convocato dallo 'Special One' per la trasferta di Torino e ha da tempo le valigie in mano.

Il suo sbarco in grigiorosso, sempre stando al 'Corriere dello Sport', sbloccherà in entrata l'ingaggio del centravanti Andrea Belotti, che nei prossimi giorni, forse domani, potrebbe essere ufficializzato dal club capitolino. Il suo arrivo darà al tecnico portoghese un più ampio ventaglio di scelte nel reparto offensivo, con l'attaccante italiano, svincolatosi dal Torino, prima alternativa all'inglese Tammy Abraham.

Ma 'Il Gallo' non sarà probabilmente il solo acquisto degli ultimi giorni di trattative. La Lupa lavora infatti anche ad un ulteriore colpo a centrocampo dopo il grave infortunio occorso in allenamento a Wijnaldum. Il nome giusto è quello di Mady Camara, giocatore di proprietà dell'Olympiakos.

Approfittando del sorteggio di Europa League, il Direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto ne ha parlato ieri con il collega Karembeu e con l'ex romanista Torosidis, anche lui nella dirigenza del club greco. Le parti lavorano ad un prestito con obbligo di riscatto vincolato a determinate condizioni.

Il giocatore avrebbe espresso il suo assenso all'approdo nella capitale, preferendo la Roma a Monza e Lille, ma ci sarebbe ancora distanza fra domanda e offerta: la Roma propone 1,5 milioni per il prestito e 7 per l’eventuale riscatto, mentre l’Olympiacos ne chiede 2,5+10. La sensazione è però che l'operazione possa chiudersi. L'alternativa è rappresentata da Boubakary Soumaré del Leicester City.

La società giallorossa lavora anche per lo sfoltimento della rosa. In questo senso, oltre a Felix Avena, altri due giocatori hanno le valigie pronte: l'esterno mancino Riccardo Calafiori, fuori rosa da inizio stagione, che al momento valuta una proposta del Frosinone e Justin Kluivert, ma servono almeno 10 milioni al Fulham per portarlo a Londra. Sfumato il passaggio al Bologna, invece, alla fine l'uzbeko Eldor Shomurodov potrebbe restare.