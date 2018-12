Calciomercato Roma, Sanogo e Weigl per il centrocampo: Monchi da Pallotta

La Roma ha in mente un doppio colpo per il centrocampo: Sanogo e Weigl piacciono a Monchi che volerà a Boston da Pallotta per ottenere l'ok.

Otto punti dal quarto posto che vale la Champions, qualificazione agli ottavi raggiunta nonostante due sconfitte di fila con Real Madrid e Viktoria Plzen: la Roma sta faticando e non poco nell'ultimo periodo, con risultati alquando sotto le attese.

La vittoria manca da un mese, dal 4-1 alla Sampdoria dell'11 novembre: da allora tre sconfitte e due pareggi, entrambi per 2-2 contro Inter e Cagliari, quest'ultimo addirittura in doppia superiorità numerica.

Con certezza, qualche intervento sul mercato di gennaio sarà fatto: a tal proposito, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', a partire da lunedì il ds Monchi parlerà in prima persona con Pallotta a Boston dove è atteso con tutta la dirigenza.

Si parlerà inevitabilmente di mercato ma con due paletti: budget già fissato e non aumentabile, consapevolezza che la rosa è in grado di riprendersi e tornare a lottare nuovamente per i primi quattro posti.

Monchi sarebbe intenzionato a puntellare il centrocampo e sono due i nomi caldi: Sekou Sanogo , 29enne ivoriano in forza allo Young Boys e Julian Weigl , 23enne talento del Borussia Dortmund, molto più conosciuto rispetto al collega.

Per Sanogo potrebbero bastare 5 milioni mentre il tedesco ne è valutato almeno 25: i gialloneri potrebbero comunque accontentarsi di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, magari facendo prima rinnovare il giocatore, il cui contratto scadrà nel 2021.

Ma non si parlerà soltanto di mercato: per il futuro di Eusebio Di Francesco resta decisiva la gara interna col Genoa e, in caso di mancata vittoria, l'esonero diverrebbe molto probabile. Secondo 'Il Corriere dello Sport' Paulo Sousa è ancora in pole, magari intenzionato ad accettare un contratto di sei mesi con rinnovo automatico con la conquista della Champions. Più difficile invece che Laurent Blanc accetti questi termini.

Per un discorso più a lunga scadenza si fanno i nomi di Leonardo Jardim , reduce dall'esonero al Monaco, e di Domenico Tedesco , 33enne tecnico emergente dello Schalke 04 che si è appena qualificato agli ottavi della massima competizione europea.