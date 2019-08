Calciomercato Roma, Sanchez rischia di finire tra le riserve dello United: prestito possibile

Solskjaer ha scelto il pugno duro con Sanchez per motivi tecnici e comportamentali. Manchester United disposto a pagare una parte dell'ingaggio.

E' rottura totale tra il e Alexis Sanchez. L'attaccante cileno infatti non rientra nei piani del tecnico Solskjaer, che secondo il 'Sun' è pronto ad usare il pugno di ferro per convincerlo a cambiare aria.

Sanchez rischia seriamente di finire tra le riserve del Manchester United senza mai scendere in campo con la prima squadra. Una bocciatura su tutta la linea, insomma.

Il giocatore d'altronde non è mai particolarmente piaciuto a Solskjaer e la recente rissa col giovane Mason Greenwood per un duro fallo durante un allenamento avrebbe fatto il resto.

La soluzione più probabile per Alexis Sanchez a questo punto sembra quella di un trasferimento alla , con i giallorossi che sarebbero disposti ad acquistarlo solo in prestito ma non potrebbero corrispondergli per intero l'attuale ingaggio.

Il Manchester United però pur di liberarsi di Sanchez sarebbe pronto ad aiutare la Roma versando una parte dell'ingaggio al cileno . Adesso, quindi, resta da convincere il giocatore: basterà il pugno duro di Solskjaer?