Calciomercato Roma, Sanchez l'ultima idea: chiesto il prestito allo United

La Roma ha chiesto il prestito annuale di Alexis Sanchez. Non c'è però ancora l'accordo a causa dello stipendio del cile (circa 14 milioni).

Anche se il mercato in Premier League è chiuso, le società possono ancora cedere giocatori in uscita. Proprio per questo, la sta facendo un tentativo con il per avere Alexis Sanchez. Lo riporta 'Sky Sport'.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

La società giallorossa ha chiesto il prestito annuale del cileno ai Red Devils: al momento però non c'è accordo e la strada è in salita. Il problema maggiore è lo stipendio di Sanchez, che guadagna circa 14 milioni di euro.

L'articolo prosegue qui sotto

Anche se continua ad essere uno dei giocatori più blasonati e vincenti all'interno della rosa del Manchester United, Alexis Sanchez non è mai stato un punto imprescindibile per Ole Gunnar Solskjær, che comunque ci penserà parecchio prima di cedere un giocatore di questo calibro a mercato chiuso.

Nell'ultima stagione Sanchez ha totalizzato 20 presenze in Premier League, segnando solamente un goal. Un ruolino decisamente non da 'Niño Maravilla'. E quindi la Roma potrebbe essere una buona occasione per rilanciarsi.

La Roma continuerà a trattare qualora vedrà un margine di trattativa, sia con il giocatore che con la società.