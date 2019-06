Calciomercato Roma, obiettivo portiere: tris italiano Cragno, Sirigu, Perin

Roma alla ricerca di un portiere che possa prendere il posto di Olsen. Piacciono Cragno, Sirigu e Perin, ma strapparli ai loro club non sarà facile.

Pur non conoscendo ancora il nome del nuovo allenatore dopo l'addio di Ranieri e dopo la conferma di Gasperini all' , la è già attiva sul mercato.

Tra i primi obiettivi della società giallorossa c'è quello di trovare un nuovo portiere, data la stagione poco positiva vissuta dallo svedese Olsen, al quale verrà trovata una nuova sistemazione, quasi sicuramente in Premier League.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport nel mirino della dirigenza capitolina in primis c'è il cagliaritano Cragno. A frenare la trattativa è però il prezzo richiesto per il suo cartellino, ossia 25 milioni di euro.

Sul taccuino ci sono anche Sirigu e Perin, ma in entrambi i casi bisognerà fare i conti con e , che al momento sembrano poco intenzionati a lasciarli andare. Per quanto riguarda Perin a sbloccare la trattativa potrebbe essere l'inserimento di una contropartita tecnica come El Shaarawy.

Come noto si guarda anche all'estero, dove il nome caldo è quello del greco Odysseas Vlachodimos, di proprietà del .