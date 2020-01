Calciomercato Roma, Petrachi trattiene Kalinic: "Non è sul mercato, siamo contenti di lui"

Gianluca Petrachi fa il punto su Nikola Kalinic e smentisce le voci di una possibile cessione: "Siamo contenti, i nomi che si fanno non sono veri".

Nelle ultime settimane si è parlato tanto della questione attaccante in casa : Gianluca Petrachi ha però smentito tutte le voci fatte sulla possibile e imminente cessione di Nikola Kalinic, sulla scia di un eventuale nuovo innesto in avanti.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ai microfoni del sito ufficiale giallorosso il direttore sportivo ha chiarito la posizione della società sul centravanti ex :

"Sento tanto clamore, leggo molti nomi in attacco. Lo dico chiaramente: noi siamo contenti di Kalinic, è un calciatore che si sta ritrovando e lo notiamo giorno dopo giorno in allenamento".

La Roma non ascolterà offerte per Kalinic e non cercherà dunque altri attaccanti come vice-Dzeko: