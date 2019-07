Calciomercato Roma, Petrachi: "Prenderemo due difensori e un centrocampista"

Una difesa da ricomporre dopo gli addii di Manolas e Marcano, la lavora sul reparto arretrato in sede di calciomercato. La conferma arriva dal direttore sportivo Gianluca Petrachi , che a margine della conferenza stampa di presentazione di Spinazzola ha fatto il punto della situazione.

Il nuovo dirigente giallorosso ha svelato le mosse della società in questi prossimi giorni:

Nelle ultime settimane il nome di Zaniolo è stato spesso al centro delle voci di mercato, con la e il tra le squadre più interessate. Petrachi spiega la posizione del club sul giovane talento:

"Zaniolo non è in vendita, non l'ho mai messo sul mercato. Nel calcio poi però bisogna valutare sempre tutto, anche la Juventus non aveva mai messo in vendita Zidane. Florenzi? A oggi è il capitano, non l'ho mai messo sul mercato, chi è stato sul mercato è già stato ceduto, non l'ho mai offerto a nessuno".