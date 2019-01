Calciomercato Roma, Perotti può salutare a gennaio: il Torino sulle sue tracce

Diego Perotti potrebbe lasciare la Roma a gennaio: il Torino ha contattato i giallorossi per chiedere informazioni sull'argentino.

Il Torino punta a completare la rosa e diventare competitivo, in una lotta al quarto posto che non sembra essere così veloce da poterci rinnunciare. L'ultima idea per il mercato di gennaio è il fantasista della Roma Diego Perotti.

L'argentino sta trovando poco spazio quest'anno in giallorosso, complici diversi problemi fisici e la voglia del club di puntare sui giovani come Kluivert e Under: soltanto cinque le presenze tra Serie A e Champions League, una sola da titolare.

Secondo quanto riportato da 'La Stampa', Perotti è entrato nelle idee del Torino, che vorrebbe puntellare un attacco già di ottimo livello che comprende Belotti, Zaza e Iago Falqué. L'argentino sarebbe la ciliegina sulla torta per Mazzarri, il quale potrebbe anche pensare a un attacco a tre e una squadra più offensiva.

L'articolo prosegue qui sotto

Tra il direttore sportivo del Torino Petrachi e Monchi sarebbe già avvenuto un contatto telefonico, racconta 'Tuttomercatoweb', per chiedere informazioni e provare a porre le basi per un'eventuale trattativa.

Il desiderio di Perotti, 31 anni il prossimo luglio, in caso di partenza dalla Roma e divoerzio dai giallorossi, sarebbe quello di rimanere comunque in Italia, dove è arrivato nel giugno 2014 grazie al Genoa.

I granata per fargli posto potrebbero cedere Edera e Parigini, giovani italiani alla ricerca di spazio, trovato soltanto in parte in questa prima metà di stagione.