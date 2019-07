Calciomercato Roma, per N'Koulou offerti 10 milioni più Perotti al Torino

La Roma, con Petrachi in testa, non molla l'obiettivo N'Koulou. Perotti è stato inserito nell'offerta, con un conguaglio di 10 milioni.

La sta lavorando sul calciomercato per regalare a Fonseca un colpo in difesa, dopo aver già formalizzato ufficiosamente l'acquisto in porta di Pau Lopez, che dovrebbe arrivare domani nella Capitale.

Dopo la cessione di Manolas, in difesa il primo obiettivo è rappresentato al momento da N'Koulou. Petrachi stravede per il difensore ed è stato proprio lui ad acquistarlo per conto del dal , circa due anni fa.

Adesso lo vuole portare con sé a Roma ma il Torino fa muro. Valuta il cartellino del camerunense circa 35 milioni di euro, secondo quanto riportato da 'La Stampa'.

La prima offerta per aprirsi una possibilità di trattativa è di 10 milioni più il cartellino di Diego Perotti. L'argentino era stato già cercato dal Torino in passato.

Si aspetta la risposta di Urbano Cairo ma ovviamente si prevede una volontà di rialzo. Al momento si tratta a piccoli passi, ma non c'è dubbio che N'Koulou sia parecchio corteggiato dalla Roma.