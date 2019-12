Calciomercato Roma, Pellegrini verso il rinnovo: aumento di ingaggio e niente clausola

Lorenzo Pellegrini discuterà nei prossimi mesi il rinnovo di contratto con la Roma: si va verso un aumento a 3 milioni annuali senza nessuna clausola.

Tra le priorità della dirigenza della c'è sicuramente la posizione di Lorenzo Pellegrini, diventato ormai un vero e proprio punto fermo nell'undici titolare di Fonseca. Il centrocampista italiano ha però una clausola di rescissione che spaventa i tifosi giallorossi: da qui l'esigenza di rivedere la posizione contrattuale del giovane talento.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', Pellegrini si metterà a tavolo con i vertici della Lupa per discutere un nuovo contratto, nonostante l'attuale scada nel 2022. Si va verso un aumento dell'ingaggio annuale a 3 milioni di euro con l'eliminazione della clausola.

Una clausola che ora potrebbe portare via dalla Roma Pellegrini per 30 milioni di euro, pagabili inoltre in due anni. Una cifra ben inferiore al valore attualmente stimato di uno dei giocatori più importanti nel panorama italiano in relazione alle qualità tecniche e all'età: proprio per questo la Roma accelera per trovare un nuovo accordo che possa 'blindare' il proprio gioiello.