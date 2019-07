Calciomercato Roma, Pau Lopez sarà il nuovo portiere: accordo col Betis da 30M

Nella notte accordo Roma-Betis per Pau Lopez: 30 milioni, inclusa la rinuncia alla percentuale su Sanabria. Lunedì le visite. Idea N'Koulou in difesa.

Petrachi lo aveva anticipato in conferenza stampa e il primo colpo della nuova era giallorossa è puntualmente arrivato. Nella notte, secondo 'Sky Sport', la ha chiuso per l'acquisto di Pau Lopez.

L'accordo col Betis è stato raggiunto sulla base di 30 miloni di euro, nei quali è inclusa la rinuncia della Roma alla percentuale sulla futura rivendita di Sanabria, che sarebbe stata valutata intorno ai 7 milioni.

Paul Lopez, spagnolo classe 1994, sarà quindi il nuovo portiere della Roma dopo una stagione travagliata che ha visto alternarsi tra i pali giallorossi senza troppa fortuna lo svedese Olsen e l'esperto Mirante.

Lunedì sarà quindi il giorno giusto per le visite mediche dell'ex portiere di ed . Con un futuro in giallorosso.

Per quanto riguarda la difesa invece, dopo la cessione di Manolas, la Roma stringe con l' per arrivare a Gianluca Mancini ma non abbandona neppure la pista che porta a Bartra.

L'ultima idea però sarebbe N'Koulou, giocatore che Petrachi ha portato al e che ora vorrebbe alla Roma. Ma i rapporti tra il direttore sportivo e Cairo, non proprio idilliaci, potrebbero ostacolare l'operazione.

Capitolo centrocampo: ieri, in conferenza stampa, Petrachi non ha escluso il clamoroso ritorno di Kevin Strootman alla Roma. L'idea è quella di uno scambio che porterebbe N'Zonzi al .

"In questo momento si fanno tante ipotesi si buttano giù tante cose, ci sono giocatori che devono uscire e si fanno tante valutazioni, alcune escono sulla stampa, altre no, diciamo che c'è stata un'idea che ci chiedessero un nostro giocatore, ma è molto remota".

Infine resta aperto il caso El Shaarawy, che è ancora tentato dalla ricca offerta cinese. Al momento però manca l'accordo tra i club e Petrachi vorrebbe trattenere il Faraone offrendogli il rinnovo con un lieve ritocco dell'ingaggio.