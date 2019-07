Calciomercato Roma, Pau Lopez è giallorosso: al Betis 23,5 milioni di euro

La notizia era nell'aria ormai da tempo, ma ora è arrivato il comunicato ufficiale del club: Pau Lopez è il nuovo portiere della di Fonseca. Il portiere spagnolo approda in , nelle casse del vanno 23,5 milioni di euro.

Questo il comunicato apparso sul sito giallorosso a conclusione della trattativa:

Ufficiale: Pau Lopez è un calciatore della Roma. Questa estate l' #ASRoma sta utilizzando i video di annuncio dei nuovi acquisti per sensibilizzare l'opinione pubblica sui minori scomparsi, inclusi questi tre bambini italiani. Fai retweet per aiutare il @TelefonoAzzurro pic.twitter.com/VeMebY2pOa

Contratto di cinque anni fino al 30 giugno 2024 per il classe '94, che ha già rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo portiere della Lupa:

"È quasi impossibile dire di no ad un club come la Roma. Questo rappresenta un passo in avanti importante nella mia carriera. Sono felice della fiducia riposta in me da questo grande club: mi sento pronto ad affrontare questa nuova sfida".