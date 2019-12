Calciomercato Roma, Pastore nel mirino del Lione: ipotesi prestito fino a giugno

Il Lione corre ai ripari in vista della Juventus dopo l'infortunio di Depay: pressing sulla Roma per il prestito di Javier Pastore.

Il grave infortunio di Depay costringe il a correre ai ripari sul mercato: in vista della finestra invernale il club francese sta sondando diversi nomi per il reparto offensivo, in lista è finito anche Javier Pastore ed è già scattato il pressing sulla .

Secondo quanto riferito da 'Le Figaro', i prossimi avversari della negli ottavi di vogliono donare nuova qualità alla propria manovra e stanno puntanto con forza il 'Flaco': si lavora per il prestito del trequartista argentino fino a fine stagione.

La Roma dovrebbe però contribuire al pagamento di una parte dello stipendio del giocatore, che attualmente guadagna circa 4 milioni di euro. Nonostante i soliti problemi fisici Pastore ha mostrato ottimi segnali di ripresa nella parte centrale di questa prima fase di stagione, ma la forte concorrenza in quel ruolo potrebbe spingerlo a cercare un maggiore minutaggio tornando in .