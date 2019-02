Calciomercato Roma, Pallotta: “Zaniolo? Non abbiamo bisogno di vendere”

Il presidente della Roma si gode i suoi gioielli: "Pellegrini lo vedo come futuro leader del club, non abbiamo bisogno di cedere".

La vittoria contro il Porto restituisce il sorriso alla Roma, trascinata dalla nuova stella Nicolò Zaniolo: il presidente James Pallotta ha commentato il momento del club giallorosso, soffermandosi sui giovani talenti lanciati da Di Francesco.

Intervistato ai microfoni della radio americana 'Sirius', Pallotta tranquillizza i tifosi sulle strategie di mercato della società.

"Se cedo Zaniolo? Noi non abbiamo necessità di vendere nessuno di questi giocatori. Non è come con Alisson, lui voleva andare via, l’offerta di settanta milioni... Poi abbiamo preso Olsen, che è davvero molto bravo. Nainggolan e Strootman non esprimevano più il massimo delle loro potenzialità".

Sette italiani in campo in Champions League e una linea verde che promette grandi cose, il patron giallorosso conferma la strategia presa dal club.

"Abbiamo ereditato una società in cui le priorità erano altre, ma stiamo cambiando. Deve diventare la squadra dove i ragazzi italiani vogliono giocare. Con il Porto avevamo sette italiani fra i titolari. Abbiamo gente più matura della sua età, come Zaniolo. Penso a ragazzi come Lorenzo Pellegrini, che nella mia testa vedo come futuro leader della squadra".

Qualche recriminazione in campionato, dove Pallotta pretendeva di più sia dalla squadra che dal VAR.

"Non lo so, non mi pronuncio, non ho ancora capito quale criterio usino per il VAR. In Italia è stato frustrante, penso alla partita con la Fiorentina e ad altre. Siamo stati pesantemente danneggiati, ma guardo al presente. Non sono felice della classifica. Potevamo essere più vicini al Napoli. Abbiamo buttato via molti punti, abbiamo avuto un sacco di stupidi infortuni muscolari. La squadra è buona, ma non siamo il ritratto della salute. Il futuro? La Serie A è più dura della Premier, ma mi aspetto di finire tra i primi quattro".

Il tema stadio resta ancora tra le priorità di Pallotta, che vuole puntare ad entrare nell'olimpo del calcio europeo.

"La sindaca ha detto che per la fine dell’anno partiremo, si comincerà a scavare il terreno. Andiamo più veloci rispetto agli ultimi sette anni. Lo stadio sarà di proprietà della Roma, la gente non lo capisce, pensa sia il mio giocattolo. Invece tutti i ricavi andranno al club. Per crescere è tutta una questione economica, puoi essere il più bravo ma servono soldi. Se la Roma vuole stare, in modo stabile, tra i primi cinque-sei club al mondo, servono le strutture".

Infine un commento su Kolarov, contestato da una parte della tifoseria ma protetto dallo stesso Pallotta.