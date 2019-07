Calciomercato Roma: Olsen verso il Fenerbahçe, Mirante può restare

Abbondanza portieri per la Roma dopo l'arrivo dello spagnolo Pau Lopez: lo svedese Olsen verso il Fenerbahçe, Mirante via solo per giocare titolare.

Con l'arrivo dal Betis di Pau Lopez, la si trova ora di fatto a convivere con un'abbondanza di portieri. Sono infatti ben 4 ora gli estremi difensori in forza al club giallorosso, ovvero, oltre allo spagnolo Robin Olsen, Antonio Mirante e il giovane brasiliano Fuzato.

Il principale indiziato a lasciare Trigoria sembra essere colui che è stato titolare per larga parte della passata stagione, lo svedese Olsen. Nei suoi confronti c'è l'interesse anche di alcuni club tedeschi, ma tutti gli indizi convergono verso la , dove, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', il Fenerbahçe sarebbe pronto a fare sul serio e potrebbe formulare presto un'offerta ufficiale ai giallorossi.

Per lasciarlo partire la Roma, che lo ha acquistato lo scorso anno per 8 milioni di euro dal Copenaghen, ne chiede almeno 6. Se così non fosse, resterebbe in rosa.

In bilico anche la posizione di Antonio Mirante. L'italiano è stato protagonista di un brillante finale di stagione che gli ha permesso di riconquistare la Nazionale italiana, ma ora a 36 anni si accontenterà di fare la riserva di Lopez, a meno che non arrivi per lui una proposta interessante dalla , ma soltanto per un posto da titolare.

Molto probabile, infine, soprattutto se per Olsen e Mirante non dovessero arrivare le giuste offerte, la partenza di Daniel Fuzato, che ha diverse offerte in Serie B e in Lega Pro.