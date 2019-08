Calciomercato Roma, Olsen piace al Montpellier: idea prestito con diritto di riscatto

Il Montpellier bussa alla porta della Roma per Olsen. Lo conferma lo stesso presidente del club francese: idea prestito con diritto di riscatto.

Un anno soltanto, nemmeno concluso da titolare. Poi l'acquisto di Pau Lopez a sancire definitivamente la fine dell'avventura giallorossa. Ora Robin Olsen aspetta l'offerta giusta per lasciare la .

Il portiere svedese, una delle maggiori delusioni della scorsa stagione, potrebbe accasarsi in : sulle sue tracce c'è il , che ha perso il titolare Benjamin Lecomte, passato al .

A confermare l'interesse del club francese è stato proprio il presidente Laurent Nicollin. Intervenuto a 'RMC Sport', il patron ha affermato che la sua squadra ha contattato la Roma e studia a un prestito con diritto di riscatto.

“Sì, è una possibilità. Abbiamo contattato la Roma. Il suo agente dovrebbe venire qui per discutere gli aspetti finanziari e vedere come possiamo stabilire un prestito con un’opzione di acquisto”.

Olsen a Roma è arrivato l'estate scorsa dopo il Mondiale in giocato benissimo con la . In giallorosso è andata molto peggio: ha giocato 35 partite tra campionato e coppe, subendo un totale di 58 goal. Potrebbe provare a riscattarsi in .