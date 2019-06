Calciomercato Roma, nuova offerta per Pau Lopez: 18M ed il 50% della futura rivendita di Sanabria

La Roma ha presentato una nuova offerta al Betis Siviglia per Pau Lopez: 18M più due di bonus ed il 50% della futura rivendita di Sanabria.

Nonostante il caso Totti a tenere banco, la , annunciato Fonseca come nuovo allenatore, è alla ricerca di elementi che possano rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

In primis c'è da trovare un nuovo portiere dopo la stagione negativa di Olsen. Secondo quanto riportato da Sky Sport i giallorossi hanno presentato una nuova offerta al Betis per il numero 1 Pau Lopez.

18 milioni di euro più 2 di bonus ed il 50% della futura rivendita di Sanabria, ancora di proprietà della società capitolina. Si aspetta quindi l'ennesima risposta da parte della dirigenza iberica, che in questo momento non avendo trovato un sostituto non vorrebbe privarsi del giocatore ma anzi rinnovargli il contratto.