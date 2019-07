Calciomercato Roma, offerta a Nübel per la porta: concorrenza del Bayern e club inglesi

La Roma ha fatto un'offerta per Alexander Nübel: per il portiere tedesco dello Schalke classe 1996 c'è la concorrenza di Bayern e club inglesi.

Dopo il flop di Robin Olsen e il 'traghettatore' Antonio Mirante, la porta della è in cerca di un nuovo titolare per la nuova stagione da regalare a Fonseca. Il nome nuovo è quello di Alexander Nübel.

Secondo 'Goal', i giallorossi avrebbero messo nel mirino l'estremo difensore classe 1996, di proprietà dello 04. II portiere tedesco avrebbe anche già riceuvto un'offerta dalla squadra della Capitale.

La Roma non sarebbe però l'unica squadra interessata al giocatore: anche e diversi club inglesi, avrebbero messo nel mirino Nübel.

Il contratto del portiere va in scadenza nel 2020 e lo Schalke, come confermato dal responsabile della parte sportiva Jochen Schneider, vorrebbe fare di tutto per tenerlo, ma senza la garanzia di riuscirci. Un'offerta di rinnovo sarebbe già stata proposta.

I 'minatori', in caso di addio del proprio numero uno, avrebbero già bloccato Schubert, estremo difensore in forza alla Dynamo Dresda, che ha fatto da secondo proprio a Nübel all'Europeo Under 21. In uscita potrebbe esserci anche Fährmann, capitano e veterano, che potrebbe andare al .

La Roma osserva l'intreccio con attenzione: se dovesse partire Fährmann, difficilmente lo Schalke si priverebbe anche di Nübel, che ha soffiato il posto al collega a metà della stagione scorsa. Intanto i giallorossi intanto si sono fatti avanti per il 23enne, che in è considerato l'erede di Manuel Neuer.