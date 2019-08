Calciomercato Roma, Nzonzi al Galatasaray: vola a Istanbul per le visite

Steven Nzonzi è in viaggio verso Istanbul dove sosterrà le visite mediche col Galatasaray. Accordo raggiunto con la Roma per il prestito gratuito.

La sta per salutare Steven Nzonzi dopo una sola stagiore, a dire il vero piuttosto deludente. Il centrocampista francese infatti è a un passo dal .

Tanto che, secondo quanto riporta 'Sky Sport', attualmente Nzonzi sarebbe in viaggio verso Istanbul dove sosterrà le visite mediche di rito e se tutto andrà per il verso giusto firmerà col club turco.

Nzonzi, pagato solo dodici mesi fa dalla Roma ben 30 milioni di euro al , si trasferisce in prestito gratuito ma il Galatasaray pagherà per intero il suo oneroso ingaggio.

Il francese d'altronde a Roma non ha mai convinto del tutto, inoltre dopo gli acquisti di Veretout e Diawara gli spazi in giallorosso per lui si erano molto ristretti. La carriera di Nzonzi, insomma, riparte da Istanbul.