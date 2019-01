Calciomercato Roma, Nuytinck in sostituzione dell'infortunato Juan Jesus

Juan Jesus dovrebbe restar fuori per almeno un mese a causa del problema al menisco: la Roma starebbe pensando a Bram Nuytinck come nuovo rinforzo.

Non sembrano essere positive le sensazioni riguardo all'infortunio di Juan Jesus: il ginocchio del brasiliano preoccupa la Roma che, a breve, capirà se sia o meno necessario l'intervento al menisco. L'alternativa, quella auspicabile, è quella della terapia conservativa.

A prescindere da tutto, l'ex Inter dovrebbe comunque rimanere indisponibile per minimo un mese: una bella tegola per Eusebio Di Francesco, che quantomeno recupera Manolas per la sfida contro il Torino.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', la Roma potrebbe tornare presto sul mercato per rinforzare il reparto arretrato: il profilo che stuzzica maggiormente Monchi è quello di Bram Nuytinck, roccioso centrale in forza all'Udinese.

L'olandese è il punto di riferimento della retroguardia friulana: proprio contro i giallorossi ha offerto un'ottima prestazione, annullando dapprima Schick e poi Dzeko nel successo per 1-0 dei bianconeri.

Sul fronte attacco, la Roma non perde di vista Defrel, in prestito alla Sampdoria: oltre al Newcastle, sulle tracce del francese c'è pure l'Atalanta che pare essere in leggero vantaggio.