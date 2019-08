Calciomercato Roma, Mustafi il nuovo nome per la difesa: l'Arsenal apre al prestito

Shkodran Mustafi è il nuovo nome per la difesa della Roma: l'Arsenal può cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto a 20-25 milioni.

La continua a cercare un difensore centrale dopo l'addio di Manolas: la dirigenza giallorossa sta valutando l'occasione Shkodran Mustafi, ormai in uscita dall'. L'operazione è possibile sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il difensore tedesco può liberarsi dai Gunners: Petrachi prosegue i contatti con la dirigenza londinese, l'ex può arrivare con un riscatto fissato a 20-25 milioni di euro, da esercitare eventualmente alla fine del prestito.

Il giocatore guadagna tre milioni di euro: uno stipendio che rientra nei parametri imposti in casa della Lupa. In attesa di capire se l'operazione Cetin possa andare in porto, la squadra di Fonseca pensa anche a un altro innesto per la retroguardia.