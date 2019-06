Calciomercato Roma: movimenti solo in uscita, in casa giallorossa regna il caos

Momento molto caotico in casa Roma: dal caso Nzonzi al ritiro cancellato e un calciomercato che per il momento sembra muoversi solo in uscita.

Caos. Difficile trovare una parola che possa descrivere meglio ciò che sta accadendo in casa AS . Una situazione surreale, senza precedenti nella storia recente del club.

La Champions sfumata è stata soltanto la prima avvisaglia di un avvio d'estate fin qui disastroso, culminato oggi con la cancellazione del ritiro di Pinzolo e con il caso Nzonzi. In mezzo gli addii di De Rossi e Totti: due situazioni tanto diverse quanto simili.

Adesso però la situazione in casa giallorossa sta diventando quasi grottesca. Manolas, Dzeko ed El Shaarawy, pilastri della formazione - insieme a De Rossi - hanno già le valigie pronte e sono vicinissimi alla cessione, il ds Gianluca Petrachi è appena arrivato e lo stesso vale per mister Paulo Fonseca.

Per di più, per colpe non proprie stavolta, la Roma non sa nemmeno quando sarà chiamata a scendere in campo per il primo impegno ufficiale: si comincerà con i preliminari di oppure, in caso di 'forfait' del , si inizierà direttamente dalla prima di campionato?

Allo stato attuale delle cose, la Roma si ritrova una rosa ridotta quasi all'osso, alcuni esuberi da piazzare, un tecnico inevitabilmente poco supportato da una dirigenza pressochè inesistente, una tifoseria furibonda con la proprietà e il "progetto stadio" sempre più lontano dal diventare realtà.

A fronte di tutte queste difficoltà, probabilmente l'unica soluzione è andare avanti per gradi. I risultati, si sa, mettono a posto quasi tutto ma, per ottenerli, serve innanzitutto muoversi sul mercato. Di movimenti in entrata, però, si parla poco, anche perché - come detto - il ds Petrachi è appena arrivato e, inoltre, la società probabilmente proverà prima a far cassa con le cessioni e poi a procedere con i rinforzi.

PORTIERI

Robin Olsen e Antonio Mirante. O meglio, Antonio Mirante e Robin Olsen, a voler rispettare la gerarchia vista nel finale di stagione. Il primo compirà 36 anni tra qualche giorno, lo svedese è davvero difficile immaginarlo ancora con la maglia della Roma. Di conseguenza, qualcosa deve necessariamente muoversi. E per il momento, al netto dei tantissimi nomi circolati, di piste concrete se ne vedono poche.

DIFENSORI

Manolas ha già le valigie in mano mentre Kolarov, che sembrava destinato a partire, rimarrà nella Capitale. Il serbo, insieme a Juan Jesus, Fazio e Florenzi dovrebbe costituire lo zoccolo duro di una retroguardia che avrà bisogno di almeno due innesti di livello. Marcano potrebbe essere confermato, così come Santon, mentre Karsdorp sembra destinato a lasciare la squadra. Ingarbugliato il discorso che riguarda Luca Pellegrini: il terzino sinistro, finito il prestito al , potrebbe essere considerato uno degli elementi dai quali ripartire ma anche essere inserito in qualche trattativa di mercato, magari per arrivare a Barella.

CENTROCAMPISTI

Partito De Rossi, anche Nzonzi è a un passo dalla separazione. Lorenzo Pellegrini (nonostante le voci di mercato) e Cristante saranno con ogni probabilità gli elementi dai quali ripartire. Anche Pastore e Zaniolo dovrebbero far parte della Roma 2019-2020, mentre il rientrante Gerson - che piace comunque a molti club - sarà valutato da Fonseca. Anche Gonalons tornerà dal prestito al , ma le possibilità che venga confermato sono vicine allo 0. Innegabile, dunque, che anche in questo reparto servirà intervenire con decisione sul mercato: Barella è il nome più caldo, ma numericamente servirebbero almeno altri due innesti.

ATTACCANTI

Dzeko ed El Shaarawy sono al passo d'addio: l' e lo Shanghai Shenhua stanno stringendo i tempi per assicurarsi i due migliori realizzatori giallorossi dello scorso anno. Allo stato attuale, dunque, Fonseca potrebbe contare soltanto su Under (per il quale sono già arrivate offerte di un certo peso), Perotti, Kluivert, Schick e Defrel. Troppo poco ovviamente per un tecnico che fa del 4-2-3-1 il suo modulo ideale.