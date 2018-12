Calciomercato Roma, Monchi ammette: "Qualcosa ho sbagliato"

Il direttore sportivo della Roma ammette qualche errore sul mercato e cerca rinforzi: tra gli obiettivi Weigl e Samassekou, Schick resta.

Le vittorie contro Sassuolo e Parma hanno permesso alla Roma di vivere una Capodanno più sereno e preparare al meglio il 2019 che dovrà essere l'anno del riscatto giallorosso.

Intanto, in vista della finestra di gennaio, Monchi intervistato da 'Sky Sport' ha ammesso di avere commesso alcuni errori durante il calciomercato estivo e sembra pronto a porvi rimedio.

"Qualcosa ho sbagliato. Tutti aspettano che prenda tre o quattro giocatori invece per me normalmente il mercato di gennaio non cambia tanto una squadra, è per cambiare delle piccole cose".

Tra queste piccole cose dovrebbe esserci quasi certamente l'acquisto di un centrocampista dato che Coric, giovane talento croato arrivato la scorsa estate, partirà in prestito.

Gli obiettivi della Roma in tal senso secondo 'Il Corriere dello Sport' sono Weigl del Borussia Dortmund, chiesto in prestito fino al 30 giugno del 2020, o Samassekou del Salisburgo. Ma a Monchi piace moltissimo anche Dendoncker che potrebbe lasciare il Wolverhampton dove non si è mai ambientato del tutto e il cui cartellino è di proprietà dell'Anderlecht.

Difficile invece che il Porto, peraltro avversario proprio della Roma negli ottavi di Champions League, faccia partire Hector Herrera già a gennaio nonostante il contratto in scadenza a giugno del 2019.

In difesa la Roma saluterà Marcano a Karsdorp, due degli acquisti più deludenti della gestione Monchi, e valuta l'arrivo di uno tra Maidana e Nastasic ma guarda con interesse anche al ritorno anticipato di Capradossi dallo Spezia.

Infine per quanto riguarda l'attacco Patrik Schick, dato in partenza fino a qualche settimana fa, sembra destinato a restare alla Roma almeno fino al termine della stagione. Le ultime prestazioni hanno infatti convinto Monchi e Di Francesco a puntare ancora su di lui come vice Dzeko.