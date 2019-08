Calciomercato Roma, Mirante offerto al Real Madrid: sostituirebbe Keylor Navas

Mirante è stato offerto da alcuni intermediari al Real Madrid: il portiere della Roma andrebbe a sostituire Keylor Navas, che ha chiesto le cessione.

Emergenza portieri. È quella che sta vivendo in questi ultimi giorni di mercato il , consapevole di poter perdere Keylor Navas da un momento all'altro. Il portiere costaricense ha infatti chiesto la cessione, stanco di dover ricoprire il ruolo di vice Courtois.

Con Luca Zidane e Andrij Lunin già ceduti in prestito rispettivamente a Racing e Valladolid, i blancos si ritroverebbero così con un problema da risolvere tra i pali. Per questo motivo il Real Madrid è ora alla ricerca di un profilo d'esperienza.

Ecco allora che, secondo quanto riportato da 'Marca', alcuni intermediari avrebbero offerto Antonio Mirante. Sotto contratto con la , il 36enne di Castellammare di Stabia in giallorosso ora ricopre il ruolo di vice di Pau Lopez, acquistato nel corso dell'estate.

Un ruolo che l'ex e - tra le altre - potrebbe clamorosamente ricoprire anche al Real Madrid, qualora questa idea di mercato dovesse concretizzarsi con il passare delle ore.

I blancos ad oggi non hanno alcuna intenzione infatti di promuovere in prima squadra i vari Belman, Altube, Luis e Toni Fuidias, giovani promesse delle giovanili ancora però troppo acerbe per vestire la maglia della prima squadra del Real Madrid.