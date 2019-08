Calciomercato Roma, Milik per il post-Dzeko: il Napoli lo valuta 60 milioni

Se dovesse partire il domino degli attaccanti, la Roma potrebbe essere la soluzione migliore per Arkadiusz Milik. Ma i problemi non mancano...

Saranno tre settimane di fuoco per il calciomercato della che, se dovesse perdere Edin Dzeko come sembra, dovrà puntare almeno ad un altro attaccante. Diciamo "almeno" un altro perché potrebbe partire pure Schick e allora gli attaccanti da rimpiazzare sarebbero due.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' tra pochi giorni potrebbe partire un domino delle punte che porterebbe la Roma a puntare seriamente su Arkadiusz Milik. La prima idea giallorossa sarebbe quella di 'strappare' Mauro Icardi all' nell'ambito della cessione di Dzeko. Al momento però l'argentino sembra preferire o .

Se Icardi dovesse andare al Napoli, Milik sarebbe 'di troppo' alla corte di Ancelotti. La Roma ha già fatto qualche sondaggio, Fonseca lo ha studiato e fa al caso suo. Ma l'ostacolo più grande al momento è stata la valutazione di Aurelio De Laurentiis: per il cartellino del polacco chiede 60 milioni.

Ovviamente è una base di partenza ma trattare con il numero uno del Napoli non sarà facile. Certo è che se dovesse arrivare davvero Icardi a Napoli, Milik capirebbe di dover fare le valigie per approdare in qualche porto sicuro che non sia Napoli.

C'è però anche un secondo scenario: se Icardi dovesse andare alla Juventus, sarebbe a quel punto Gonzalo Higuain a dover fare le valigie. Con la Roma sempre alla finestra, pronta in agguato per accaparrarsi il Pipita. E' un calciomercato fatto di attesa e di occasioni da cogliere al volo per i giallorossi.