Calciomercato Roma, Matheus Guedes a parametro zero: "Segue i giallorossi in tv"

Matheus Guedes, difensore classe 1999 che in Brasile paragonano a Thiago Silva, ha raggiunto l'accordo con la Roma. Verrà girato in prestito.

L'ultimo regalo di Monchi alla si chiama Matheus Guedes , non ha ancora compiuto 20 anni (li farà a dicembre) e in viene paragonato addirittura a Thiago Silva.

Il giovane difensore del Santos ha infatti scelto la Roma e secondo 'Il Corriere dello Sport' nei prossimi giorni il suo entourage incontrerà la dirigenza giallorossa per mettere nero su bianco l'accordo.

A confermare l'imminente chiusura della trattativa, intervistato da 'CorrieredelloSport.it', è stato l'agente Alan Bernardo .

"Matheus è felicissimo di poter firmare per la Roma. Appena ha saputo dell’interesse reale del club ha cominciato a seguire le partite dei giallorossi".

In realtà Guedes, il cui contratto col Santos è in scadenza e arriverà a parametro zero, non dovrebbe restare a Trigoria ma nelle idee della Roma verrà girato in prestito a un altro club di per ambientarsi nel calcio italiano.

Nelle scorse settimane anche il avrebbe cercato di inserirsi su Matheus Guedes senza però riuscire a sorpassare la Roma a cui, nelle prossime settimane, non resta che apporre le firme su un accordo già raggiunto.

Guedes arriverà in insieme alla storica fidanzata Renata Alves, detta Renatinha, studentessa universitaria originaria dell' con la quale il difensore vive da più di tre anni.